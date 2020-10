Nawel Mahmoudi révèle une autre affaire de «terrorisme alimentaire» (vidéo)

Partagez 0 Partages

Après avoir révélé l’affaire de la cargaison de blé pourri en provenance d’Ukraine, débarquée le 29 août 2019 au port de Sousse et livrée à un important agro-industriel local, Nawel Mahmoudi, fonctionnaire du ministère de la Santé, a révélé une autre affaire prouvant la pourriture du secteur céréalier en Tunisie.

Dans une nouvelle vidéo postée hier, dimanche 11 octobre 2020, Mme Mahmoudi évoque une autre affaire dont le dossier a été remis à la justice par l’Instance nationale de lutte contre la corruption (Inlucc) et qui concerne une pratique couverte par l’administration publique (ministères de la Santé, de l’Industrie, du Commerce, etc.) et qui consiste à mélanger sciemment le blé pourri importé de l’étranger avec du blé sain tunisien.

Cette pratique, qui porte atteinte à la sécurité alimentaire et sanitaire des citoyens, a été rendue «légale» par des notes émanant de responsables officiels soudoyés par des industriels et des commerçants véreux.

Mme Mahmoudi parle à juste titre de «terrorisme alimentaire» et déplore qu’un industriel privé impliqué dans cette affaire ait justifié le mélange du blé pourri importé de l’étranger avec du blé sain tunisien par le fait que la production finale est destinée à l’exportation (sic !). «C’est encore plus grave. Car c’est toute l‘économie nationale que l’on détruit ainsi», s’exclame Mme Mahmoudi, qui affirme avoir été menacée de mort, agressée physiquement et sa voiture vandalisée pour qu’elle lâche le morceau, mais elle persiste et signe et appelle les autorités, à commencer par le président de la république et le chef du gouvernement, à s’engager personnellement pour mettre fin à de telles pratiques et garantir la poursuite judiciaire de toutes les personnes qui y sont impliquées à quelque niveau que ce soit. Car, souvent, ce genre d’affaires se perdent dans les méandres de la justice, suite aux interventions de hauts cadres de la nation soudoyés par des lobbys d’intérêt.

Imed Bahri

Publiée par Nawel Mahmoudi sur Dimanche 11 octobre 2020