Ektbelhom.tn : Une plateforme pour mettre en contact les députés et leurs électeurs

Chnowa Barnemjek, le 1er Think & Do Tank politique et technologique de la jeunesse tunisienne, vient de lancer sa plateforme Ektbelhom.tn est la nouvelle plateforme de Chnowa Barnemjek, à travers laquelle les citoyens tunisiens pourront écrire un mail aux 217 députés de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) afin de leur transmettre un courrier électronique et leur faire part de leurs préoccupations.

Chnowa Barnemjek a débuté ses activités en mai 2019 en tant qu’initiative citoyenne menée par un groupe de jeunes tunisiens soucieux de s’engager pour faire réussir les élections en Tunisie et consolider le processus de transition démocratique. Sa première initiative fut lancée le 2 septembre 2019 avec Chnowabarnemjek, plateforme électorale tunisienne permettant de découvrir et de comparer les programmes des partis politiques.

L’abstentionnisme grandissant notamment chez les jeunes et la dé-crédibilisation de la classe politique a poussé les initiateurs de la plateforme à vouloir être le trait d’union entre d’un côté une jeunesse tunisienne désenchantée et de l’autre une classe politique globalement conservatrice et traditionnelle.

Grâce à la nouvelle plateforme Ektbelhom, les députés pourront écouter les doléances de leurs électeurs et répondre à leurs interrogations.

Les députés ont une charge de travail importante entre les séances plénières et le travail dans les commissions et n’ont pas toujours le temps nécessaire pour se rendre dans les régions et écouter les soucis des citoyens qui les ont élus ce qui participe à créer un climat délétère de tension et de méfiance envers les députés.

Les initiateurs de la plateforme Ektbelhom souhaitent apporter des solutions à la crise de la démocratie représentative que nous vivons en Tunisie et bâtir la confiance entre les citoyens et les députés afin que ceux-ci aient connaissance des soucis de leurs régions et puissent transmettre fidèlement la voix de leurs électeurs à leurs collègues de l’Assemblée.

