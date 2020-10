Les théoriciens du complot face au coronavirus

Pour les scientifiques, le coronavirus est sans conteste un accident de la nature comme il en est arrivé plusieurs accidents depuis que le monde est monde. Il n’est pas, comme l’affirment certains complotistes le résultat d’une création humaine voulue et planifiée. Mais qu’il est difficile de convaincre des convaincus de la stupidité de leurs thèses !

Par Dr Abderrahmane Cherfouh *

Le virus de la Covid-19 et le confinement imposent de lourds sacrifices. Ça donne de l’angoisse et ça provoque du stress, la peur, l’anxiété. J’imagine qu’ils sont des millions de par le monde à en faire leur cauchemar durant le sommeil.

Cette crise sanitaire mondiale aura favorisé la montée à la surface des partisans et des adeptes des théories complotistes qui vont se donner à cœur joie à répandre à ceux qui veulent les entendre leurs fantasmes conspirationnistes parfois déconcertants, étranges et irréels. Ils sont tellement ingénieux qu’ils arrivent à exposer leur art avec finesse et persuasion jusqu’à arriver à influencer une grande partie du public qui est vite conquise et qui croit en leurs fantasmagories et leurs élucubrations.

Pour donner plus de poids à leurs arguments, les conspirationnistes puisent leurs sources dans des débats d’experts, dans des revues spécialisées en sélectionnant les études qui les arrangent avec intention de conforter des pré-conclusions pour les utiliser comme preuves et arguments alimentant des discussions et des échanges et en faire des sujets de prédilection capables d’attirer même les plus sceptiques qui vont tomber sous le charme de leurs doctrines. Souvent les gens qui tombent dans leur piège sont soit des personnes vulnérables et fragiles qui sont terrassées par cette maladie avec ses terribles contraintes et qui sont complètement désarçonnées et déréglées par leur nouvelle situation ne sachant à quel saint se vouer, soit des personnes mal informées qui croient honnêtement à ces théories complotistes et conspirationnistes, soit encore des gens qui adorent le sensationnel et qui trouvent matière à occuper leur temps et à spéculer.

Des thèses qui reposent parfois sur le burlesque et l’absurde

En fait, les théories des complotistes obéissent toutes au même schéma. Elles naissent et se développent juste après des grands événements. À titre d’exemple, on peut citer cette crise mondiale causée par la Covid-19 qui frappe sans pitié et sans aucune distinction. Les mesures décidées pendant cette pandémie, tels que le confinement, le port des masques ou la distanciation sociale, les complotistes essayent par tous les moyens de ne pas s’y conformer en invoquant souvent une atteinte à leur liberté et à leur mode de pensée. Ils arrivent facilement à attirer la sympathie d’une partie de la société pour imposer leurs idées qui reposent parfois sur le burlesque et l’absurde. Leurs opinions sont souvent propagées et relayées par l’intermédiaire de l’internet et les réseaux sociaux qui ont envahi notre quotidien et qui sont devenus un instrument utilisé pour la cause et à la portée de tous.

À titre d’exemple beaucoup de complotistes spéculent sur l’origine du coronavirus qui est la théorie la plus connue, la plus animée en discussion et la plus célèbre de ces complotistes. Ils partent de l’idée que le coronavirus aurait été créé en laboratoire et ce pour plusieurs raisons plus farfelues les unes que les autres et qui n’obéissent à aucune règle scientifique, balancées souvent sans preuves et dépassant souvent par leur ampleur et leur dangerosité la raison de la logique et de l’entendement.

La thèse d’autorité du professeur Montagnier

Pour appuyer leur saugrenue thèse et lui donner plus de consistance et de crédit, les complotistes ont trouvé chez le professeur Luc Montagnier un grand argument d’autorité. Tout a été dit sur ce professeur, qui insiste et persévère dans son idée du coronavirus fabriqué par l’homme. Dans un précédent article, j’avais écrit ceci : «Le professeur français, Luc Montagnier, un monstre sacré de la biologie et de la virologie, co-lauréat du prix Nobel en 2008 pour avoir découvert le virus du Sida, pense le contraire et sème aussi la polémique. Il atteste que le coronavirus ‘‘sort d’un laboratoire de Yuhan’’ et assure avoir travaillé lui-même sur la Covid-19. En fin de carrière, conspué par 120 académiciens ‘‘pour diffusion, hors de ses compétences, des messages dangereux pour la santé, au mépris de l’éthique qui doit présider à la science et à la médecine’’, sa thèse ne fait pas autorité et n’est pas prise en en considération par la communauté scientifique.»

Une autre théorie des complotistes consiste à considérer la maladie de la Covid-19 comme une simple grippette qui prend trop de publicité de par la place qu’elle occupe dans les médias et par les contraintes qu’elle fait subir aux populations en menaçant leur liberté et leur bien-être ! Excusez du peu!

Présentement nous ne sommes plus dans la situation de début de la pandémie (mars, avril). Les grippes saisonnières et les gros rhumes entraînent rarement une pneumonie virale, or cette pandémie de la Covid-19 touche les poumons puis entraînent des conséquences graves chez toutes les personnes à santé fragile et susceptibles et les personnes âgées sont tombées et tombent encore en masse. Ceci sans oublier que d’autres conséquences chez les survivants peuvent perdurer.

Le coronavirus n’existe pas, disent certains

Je ne voudrai pas passer pour un de ces nombreux propagandistes de la peur, le monde est déjà rempli de gens de cette espèce. Nombreux aussi sont ceux qui ne comprennent pas les dangers de la Covid-19 et les données de base et sont un peu alignés sur les thèses des complotistes subissant leur influence et qui déclarent que ce coronavirus est moins dangereux et moins létal qu’une grippe saisonnière, voire même qu’il n’existe même pas. Ils sont contre le port du masque, contre la distanciation sociale, ils sont contre tout.

Il existe encore d’autres théories plus invraisemblables les une que les autres qui sont connues par la plupart d’entre nous. Les complotistes avancent leurs théories sans preuves, or la science exige des preuves et les équipes scientifiques travaillent d’arrache-pied nuit et jour pour arriver à des résultats fiables et avérés. Elles sont en compétition entre elles pour le bien de nous tous. Il y a peu de risque de complot.

Pour les scientifiques, le coronavirus est sans conteste un accident de la nature comme il en est arrivé plusieurs accidents depuis que le monde est monde. Il n’est pas, comme l’affirment certains complotistes le résultat d’une création humaine voulue et planifiée.

* Médecin algérien établi à Montréal, au Canada.