Intentions de vote : Les Destouriens en tête et Saïed n’a toujours pas de concurrents

Le Parti destourien libre (PDL) a conservé sa première place dans les intentions de vote lors des prochaines élections législatives, selon le baromètre politique du mois d’octobre 2020 du bureau d’étude et de statistique, Sigma conseil, relayé par le journal « Al Maghreb ».

Le PDL est, par ailleurs, toujours en duel avec le mouvement Ennahdha. En effet, 26,5% des intentions de vote vont pour le premier, contre 21,1% pour le parti islamiste, qui a perdu deux points par rapport au mois de septembre.

Qalb Tounes complète «le podium» avec 13,7% (soit près de 2 points gagnés par rapport au mois dernier), poursuivi par le trio Attayar, Al-Karama et Echaâb, avec respectivement 7,2%, 6,9% et 5,9%.

En ce qui concerne l’élection présidentielle, Kaïs Saïed est toujours premier et sans concurrents. Avec 64,8% des intentions de vote, il serait assuré de prolonger son mandat sans passer par un deuxième tour si l’élection venait à avoir lieu aujourd’hui.

Derrière lui, on trouve Safi Saïd (député indépendant), Nabil Karoui (président de Qalb Tounes), malgré tous ses déboires, et Abir Moussi (présidente et députée du PDL), avec respectivement 9%, 8,9% et 6,9% des intentions de vote.

C. B. Y.