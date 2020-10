Officiel : Prolongation du couvre-feu dans le Grand-Tunis

Les gouvernorats du Grand-Tunis (Ariana, Ben Arous, Manouba et Tunis) ont annoncé décidé, ce jeudi 22 octobre 2020, de prolonger le couvre-feu décrété le 7 octobre courant, dans le cadre du durcissement des mesures visant à lutter contre le coronavirus.

Ainsi le couvre-feu de 21h à 5h du lundi au vendredi et de 19h à 5h le week-end, se poursuivra jusqu’au 6 novembre, indiquent les gouvernorats concernés dans un communiqué, tout en affirmant que les souks et les hammams demeureront fermés et les prière du vendredi suspendue, durant la même période.

Il a également été décidé de renforcer les contrôles dans les commerces et de maintenir le protocole sanitaire dans les cafés, les salons de thé et les restaurants, où le taux de capacité d’accueil des clients est de 50% à l’extérieur et de 30% à l’intérieur.

Les habitants de l’Ariana, de Ben Arous, de la Manouba et de Tunis, devront porter le masque aussi bien dans les espaces fermés qu’en extérieur, et sont appelés à réduire leurs déplacements à l’intérieur et à l’extérieur de la région, ajoute encore le communiqué.

Y. N.