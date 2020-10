Coronavirus : Report du congrès non électif de l’UGTT

Partagez 0 Partages

L’union générale tunisienne du travail (UGTT) a annoncé ce samedi 22 octobre 2020, le report de son congrès exceptionnel, prévu lundi et mardi prochains, et ce, dans le cadre de l’application des mesures de lutte contre le coronavirus, décidées par les autorités et interdisant notamment tous les rassemblements.

Dans un communiqué, l’UGTT, précise que la date de ce congrès non électif, sera fixée par la commission administrative, qui se réunira le 30 octobre courant, et que le secrétaire général de la centrale syndicale, Noureddine Taboubi, a adressé dans ce sens, une correspondance au ministère de la Santé.

Notons que la situation sanitaire en Tunisie, est marquée par une hausse du nombre de contaminations et de décès et que les rassemblements, dont les congrès sont interdits depuis le début de ce mois et que les régions classées zones à haut risque de propagation du coronavirus (6 gouvernorat et 79 délégations), sont soumises à un protocole sanitaire particulier, notamment un couvre-feu et une limitation de déplacement à l’intérieur et à l’extérieur desdites zones.

Rappelons, par ailleurs, qu’en août dernier, tous les participants au Congrès de l’UGTT, organisé à Hammamet avaient été soumis au confinement après le dépistage d’une cinquantaine de contaminations.

Y. N.