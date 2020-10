Les hors-la-loi d’El-Kamour brûlent le drapeau de la France

Partagez 9 Partages

Les hors-la-loi politisés d’El-Kamour, proches du parti islamiste Ennahdha et de la coalition islamiste extrémiste Al-Karama, ont brûlé ce matin, dimanche 25 octobre 2020, à Tataouine, le drapeau tricolore de la France, soi-disant pour défendre le prophète Mohamed, tout en prenant soin de cacher les visages des auteurs de cet acte de peur d’éventuelles représailles. Vidéo.

Par Imed Bahri

Ces hors-la-loi, qui bloquent la production et la distribution du pétrole et de gaz dans le sud tunisien depuis le 16 juillet dernier pour de soi-disant revendications sociales, sont, en réalité, des activistes politiques au service du mouvement international des Frères musulmans, représenté à l’intérieur par Ennahdha et Al-Karama et à l’extérieur par la Turquie et le Qatar.

Ces deux pays, on le sait, lorgnent clairement et ouvertement les ressources naturelles de la Tunisie, notamment le phosphate, le pétrole et le gaz, dont la production est arrêtée par ces saboteurs islamo-fascistes, menés, en sous-main, par leur inspirateur, Saïd Chebli, le dirigeant d’Ennahdha, accusé du meurtre de Lotfi Nagdh (Nidaa Tounes), en octobre 2012, mais qui n’apparaît pas sur les devants de la scène vu sa réputation sulfureuse et préfère mettre en avant l’arrogant et insolent Tarek Haddad, le porte-parole du mouvement.

Preuve s’il en est encore besoin que ces extrémistes sont des activistes politiques manipulés par Ennahdha : jamais les dirigeants islamistes n’ont condamné le mouvement El-Kamour, qui est en train d’accélérer la ruine du pays, et se montrent plutôt bienveillants vis-à-vis de ses membres.

Et dire que c’est avec ces gens-là que le gouvernement Hichem Mechichi, lui-même une marionnette ne refusant rien aux islamistes et à leurs alliés, les affairistes corrompus, négocie depuis plusieurs semaines, sans arriver à un accord, alors que les entreprises occidentales dans la région sont quasiment à l’arrêt!

Il faut être stupide et aveugle pour ne pas voir la main d’Ankara, de Doha et de leurs serviles valets locaux derrière ces manœuvres cousues de fil blanc!

Voir vidéo.