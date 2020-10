Coronavirus : L’OMS dément avoir appelé à la fermeture des écoles

Contrairement à ce qui a été relayé par des médias tunisiens et certains dirigeants à l’instar du député Qalb Tounes Oussama Khlifi, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) n’a jamais appelé à la fermeture des écoles. Les déclarations (en anglais) du directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus ont, en fait, été déformées… Explications.

«Un message trompeur attribué à l’OMS circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux et quelques organes de presse, à propos des déclarations du Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus», indique le bureau de l’OMS en Tunisie dans un communiqué, publié ce lundi 26 octobre 2020, en ajoutant : «Le contenu de ces messages est que l’OMS appelle les gouvernements touchés par la pandémie COVID-19, à fermer les écoles et les établissements éducatifs afin de limiter la propagation de la pandémie, d’éviter de nouveaux décès, l’effondrement des services de santé et la fermeture des écoles».

En d’autres termes, le DG de l’OMS a appelé, lors d’un point de presse organisé le 23 octobre, les gouvernements à prendre des mesures immédiates et ce afin d’éviter la fermeture des écoles, et n’a jamais donc recommandé leur fermeture.

«Nous rappelons qu’il est important de se renseigner sur l’épidémie COVID-19 en consultant des sources fiables et de ne pas relayer des informations non vérifiées», ajoute le communiqué, en publiant le lien de ladite conférence.

Y. N.