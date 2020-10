Monsieur Erdogan, qui vous a demandé de parler en mon nom ?

L’auteure, écrivaine tunisienne résident en France, répond dans ce post Facebook au président turc Recep Tayyip Erdogan qui lance une «croisade» contre la France et appelle les musulmans à boycotter les produits français. Qui a mandaté ce va-t-en-guerre de parler au nom des musulmans ?

Par Fawzia Zouari *

Dites-donc, Monsieur Erdogan, qui vous a demandé de parler en mon nom ? Qui vous a habilité à me représenter ou à défendre les musulmans de France dont je suis. Vous nous prenez pour des idiots ou quoi ? Vous voulez jouer au calife avec nous ? Ou tout simplement user de polémiques et d’attitudes de cirque dans l’espoir d’occulter vos difficultés internes et la crise économique dans laquelle vous avez enfoncé votre pays ?

Je suis contente de vous annoncer que la Tunisienne que je suis a arrêté de consommer vos produits depuis belle lurette, sachant combien vous êtes impliqué dans les dérives islamistes de mon pays. Ce n’est donc pas en France que je vais me précipiter dessus.

Et pour le reste, je dis à tous vos soutiens, qui essaiment dans les pays du Golfe et compagnie, commencez par boycotter vos propres régimes, les atteintes aux droits de l’Homme sur votre sol, la censure qui emprisonne et tue vos concitoyens, les lapidations, la misogynie et la violence contre les femmes, l’injustice contre les pauvres, l’abrutissement politique, l’intolérance religieuse qui ne permet pas de construire un seul lieu de culte non-musulman sur vos terres, vos prêches incendiaires dans les mosquées contre des Occidentaux que vous pouvez caricaturer à l’envi, insulter et menacer de mort, ils ne viendront pas vous égorger.

* Ecrivaine.

