Coronavirus : Horaire et durée du couvre-feu décrété à Kébili

Dans le cadre du durcissement des mesures contre le coronavirus, le gouvernorat de Kébili a décidé à son tour, d’instaurer un couvre-feu, à partir de demain jeudi 29 octobre 2020, et ce pour une durée de 15 jours.

Le gouvernorat a précisé que le couvre-feu de 20h à 5h a été décidé, en collaboration avec les commission régionale de lutte contre la Covid-19, et ce à la lumière de la hausse du nombre de contaminations et des décès, enregistrées essentiellement ces derniers jours à Kébili.

Il a été également été décidé de fermer les hammams et les marchés hebdomadaires, de suspendre la prière du vendredi et d’interdire, durant cette période, tous les rassemblements, notamment les congrès, les manifestations culturelles et les évènements sportif, ajoute le gouvernorat dans son communiqué, tout en annonçant le renforcement des contrôles du respect des mesures sanitaires dans les différents espaces ouverts au public.

Rappelons que le couvre-feu est en vigueur, à Sousse, à Monastir, à Sfax, à Bizerte, à Tunis, à l’Ariana, à la Manouba et à Ben Arous, ainsi que dans différentes délégations relevant des gouvernorat de Kasserine, de Nabeul, de Tozeur, de Médenine et de Gafsa.

Y. N.