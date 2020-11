Attentat de Nice : La fachosphère islamiste tunisienne se déchaîne

La fachosphère islamiste tunisienne, très active sur les réseaux sociaux, multiplie les désinformations et les mensonges sur Facebook à propos de l’attentat de Nice, perpétré jeudi 29 octobre 2020, par un jeune Tunisien de 21 ans et qui a fait 3 morts.

Un certain Tarak Tayari, un Tunisien résisdant à Londres, proche de la coalition islamiste extrémiste Al-Karama, a ainsi publié sur Facebook un post où il avance un fait totalement infondé: «Le seul musulman à avoir contacté le chien des chrétiens Macron pour lui faire part de son allégeance et de sa soumission, c’est le goujat Kaïs Saïed», écrit-t-il, avec une vulgarité dépassant toutes les bornes. Il reproche ainsi au président de la république tunisienne d’avoir, dans cette affaire, fait le service minimum vis-à-vis du premier pays partenaire de la Tunisie, qui vient de perdre trois de ses citoyens dans un attentat attribué à un Tunisien.

Le même Tarak Tayari a publié un autre post où il écrit, avec la même volonté désinformatrice, ceci : «Urgent : les caméras de surveillance de l’église de Nice prouvent que le Tunisien (Brahim Aouissaoui, Ndlr) est aussi innocent que le loup du sang du prophète Joseph».

Ces mensonges sont largement partagés par des internautes dont la stupidité n’a d’égal que la haine qu’ils portent, non pas seulement à la France et aux Français, mais à tous leurs compatriotes qui dénoncent leurs mensonges et déplorent leur violence verbale.

Et dire que cette racaille extrémiste est représentée dans l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) par des députés de la Coalition Al-Karama, satellite du parti islamiste Ennahdha, au pouvoir dans le pays !

I. B.