Nommé conseiller de Rached Ghannouchi, Mohamed Ghariani quitte Tahya Tounes

Le dirigeant au sein de Tahya Tounes, Mohamed Ghariani, a annoncé aujourd’hui, lundi 2 novembre 2020, sa démission de l’ensemble des structures du parti, après avoir été nommé, en tant que conseiller, au cabinet du président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Rached Ghannouchi.

Dans son nouveau rôle, l’ancien secrétaire général du Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD) sera chargé du dossier de la justice transitionnelle et de la réconciliation nationale. Une façon bien élégante pour dire qu’il sera chargé, en réalité, dans cette planque bien rémunérée, d’embaucher le plus grand nombre d’anciens membres du RCD pour les faire intégrer les rangs d’Ennahdha ou, mieux encore, de débaucher des membres du Parti destourien libre (PDL), présidé par Abir Moussi, qui cause des cauchemars aux islamistes depuis que son parti arrive en tête des sondages d’opinion.

Intervenu sur Mosaïque FM, le chef du bloc parlementaire du parti de Youssef Chahed, Mustapha Ben Ahmed, a expliqué que Ghariani ne pouvait pas cumuler des responsabilités au sein du parti et auprès du président du Parlement.

C. B. Y.