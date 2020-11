Diffamation et menaces à l’encontre du directeur de Kapitalis : La CAITE exprime sa solidarité

La Coordination des associations de l’immigration et des Tunisiens à l’étranger (CAITE) a adressé, ce mardi 3 novembre 2020, un message de solidarité à Ridha Kéfi, directeur du journal électronique Kapitalis, ainsi qu’aux autres journalistes «visées par les campagnes d’incitation à la haine», après la diffamation et les menaces exprimées par l’ancien porte-parole du ministère de l’Intérieur, Hichem Meddeb, sur la chaîne Zitouna TV, dimanche dernier.

«La CAITE et ses associations membres de France, de Belgique, d’Italie, de Suisse et d’ailleurs, expriment leur soutien et leur solidarité avec Monsieur Ridha Kéfi Directeur du journal électronique Kapitalis, des journalistes de Shems FM, des télévisions Attesia et Elhiwar et à toutes les personnes visées par les campagnes d’incitation à la haine proférées sur la Chaîne Zitouna TV.

Nous mettons en garde contre les discours qui banalisent la violence et justifient les actes barbares et le terrorisme», lit-on dans ledit message.

La CAITE a également assuré qu’elle soutient entièrement la plainte judiciaire déposée, dans le même contexte, par la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica) contre Zitouna TV, pour incitation à la violence.

Rappelons que le colonel-major à la retraite, Hichem Meddeb, connu pour sa proximité avec le parti Ennahdha, avait, notamment, déclaré que Ridha Kefi, «risque d’être la cible des jeunes, pour le punir pour ses positions», faisant référence aux articles de Kapitalis consacrés à la décapitation de l’enseignant français, Samuel Paty, par un extrémiste islamiste.

C. B. Y.