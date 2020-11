El-Kamour : Casquette à l’envers, le hors-la-loi Tarek Haddad menace (Vidéo)

Après que le chef du gouvernement Hichem Mechichi, ait annoncé, ce mardi 3 novembre 2020, que l’Etat n’hésitera pas à recourir à l’usage légitime de la force si aucune solution n’est trouvée avec les sit-inneurs d’El-Kamour, Tarek Haddad, porte-parole de ce mouvement a publié une vidéo où il affirme que les habitants de Tatatouine ne craignent pas l’usage de la force : «Vos menaces nous ne font pas peur, nous vous attendons et nous ferons face à la force», a-t-il lancé.

«Abandonnez cette histoire de force, les vannes appartiennent à tous les Tunisiens et ne sont pas la propriété de Mechichi», a encore lancé, Tarek Haddad, dont le mouvement paralyse la production pétrolière et gazière dans la région depuis le 16 juillet et oubliant justement que les tous les Tunisiens, comme il le dit si bien, ne peuvent et ne sont pas représentés par son groupe d’agitateurs, qui n’est pas non plus , propriétaire de ces vannes, d’autant que l’arrêt de la production plombe l’économie du pays.

Tout en ajoutant que les menaces et les chantages ne font pas peur aux habitants de Tatatouine, Haddad poursuit, dans une menace à peine voilée : «Nous sommes les petits fils de combattants et nous n’allons pas entrer dans la démonstration de force, mais sachez juste que nous ne sommes pas des esclaves et que nous n’avons pas peur».

Et d’ajouter : «Ceux qui vous ont raconté que vous pouvez faire usage de la force avec les habitants de Tatatouine alors Yabta chawya (vous pouvez attendre). Vous ne cherchez pas la paix sociale et vous parlez de la force de l’Etat alors que celui-ci ne respecte pas ses promesses. La force appartient au peuple».

Tout en demandant au gouvernement de ne pas pousser pas les habitants de Tataouine à s’énerver et obliger les autorités à appliquer l’accord d’El-Kamour dans son intégralité, Tarek Hadda poursuit : «Je vous appellerai monsieur le président du gouvernement lorsque vous respecterez les habitants de Tatatouine, mais là je m’adresse à Hichem Mechichi. Nous n’avons pas élu des dirigeants pour qu’ils nomment quelqu’un qui joue au lion. La force ne nous fait pas peur, hommes et femmes de Tataouine sont prêts»

En d’autres termes, Tarek Haddad, qui s’est habitué à faire face à un gouvernement faible se prosternant presque devant le très controversé mouvement El-Kamour qui fait la loi depuis 3 ans dans le sud tunisien, pense qu’il peut encore faire monter les enchères et que l’Etat «ne peut pas se permettre» de faire usage de la force même pour faire respecter la loi, et défendre les intérêts du pays…

Y. N.