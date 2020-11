Le bloc de la Reforme appelle la présidence de l’Assemblée à mettre fin aux abus de Makhlouf

Le bloc de la Réforme a fermement dénoncé le comportement du député Al-Karama, Seifeddine Makhlouf, qui a porté atteinte aux membres du bureau de l’Assemblée et à ses collègues, en les insultant et leur manquant de respect. Le bloc parlementaire présidé par Hassouna Nasfi a dans ce sens appelé la présidence du parlement à mettre fin à «ces abus qui sont punissables par la loi»

Dans un communiqué, publié dans l’après-midi de ce jeudi 5 novembre 2020, le bloc de la Reforme a réitéré sa solidarité avec ses collègues en affirmant que les insultes proférées par Seifeddine Makhlouf, qui s’est spécialisé dans la violence verbales, via ses statuts et des vidéos Facebook et même au sein de l’Assemblée, représentent un vrai danger et portent atteinte à la transition démocratique.

Rappelons qu’à l’issue d’une réunion qui s’est terminée dans la nuit du mercredi à jeudi, le bureau de l’Assemblée, qui avait reçu une correspondance de l’Union interparlementaire (UIP) au sujet d’une plainte déposée par la présidente du Parti destourien libre (PDL) Abir Moussi, a condamné l’agression verbale de Seifeddine Makhlouf, à l’encontre de cette dernière.

En réaction, le président du bloc Al-Karama, a comme son habitude, réagi en publiant un statut sur son compte Facebook pour insulter ses collègues, traitant notamment Abir Moussi de «guenon» et de «poubelle» et appelant les députés Tarek Fetiti (2e vice président du parlement), Mabrouk Korchid, Khaled Krichi, Hafedh Zouari et Samia Abbou, à transcrire le communiqué de condamnation sur du papier toilette en écrivant: «Écrivez votre communiqué sur ce papier, puis faites-en et de ce qu’il en restera, ce que vous jugez utile».

Rappelons, au passage, que Seifeddine Makhlouf, surnommé «l’avocat des terroristes» et qui insulte tous «ceux qui ne sont pas de con côté» (députés, partis politiques, UGTT, journalistes…), avait été condamné, en décembre 2019, en 1ère instance à 20 mois de prison ferme, en décembre dernier, suite à une plainte déposée à son encontre par le procureur de la république de Sidi Bouzid, chargé de l’affaire Regueb, qu’il avait menacé tout en accusant l’Etat de «mener une guerre contre l’islam».

«Si tu es un homme, viens ici à Tunis», avait-il cru bon lancer, en s’adressant au procureur, qui avait décidé la fermeture du centre coranique du Regueb, où des enfants étaient coupés du monde, hébergés avec des adultes où ils n’apprenaient que le coran et où des mineurs avaient été violés par un salafiste de cette école, qui a été condamné, en juillet dernier, à 20 ans de prison ferme, pour abus sexuels sur enfants.

Seifeddine Makhlouf, qui avait renoncé à son immunité parlementaire, avait alors fait appel de ce jugement, tout en sollicitant le soutien de ses confrères avocats. Mais depuis, l’affaire est toujours en cours…

