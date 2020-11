Kasserine: Sit-in près du champ pétrolier Doulab pour appeler au développement de la région

Des habitants des délégations de Sbeïtla et de Layoun ont entamé, hier, dimanche 15 novembre 2020, un sit-in près du champ pétrolier Doulab, à Kasserine, pour appeler au développement de la région, notamment par le recrutement des jeunes par l’entreprise exploitant le domaine.

Tout en dénonçant la marginalisation de leur région, les protestataires ont affirmé que leur sit-in est pacifique et qu’ils ne comptent pas fermer la «vanne», mais que leur mouvement vise à appeler les autorités à se pencher sur la situation de cette région «oubliée par les gouvernements qui se sont succédé».

«Le taux de chômage est élevé à Kasserine, or le gouvernement a tendu la main à d’autres régions, où le taux de pauvreté est moins important et où des jeunes ont fait usage du chantage et de la force. Nous ne demandons pas l’aumône mais à travailler dignement», indiquent les sit-inneurs.

Notons que des représentants du sit-in seront reçu demain, par le nouveau gouverneur, Adel Mabrouk, qui a officiellement pris ses fonctions, jeudi dernier.

Y. N.