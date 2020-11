Tunis : Un jeune de 23 ans tué en défendant une femme enceinte, victime d’un braquage

La police a arrêté un repris de justice ayant mortellement poignardé un jeune de 23 ans qui était intervenu pour défendre une femme enceinte, victime d’un braquage à Sijoumi (Tunis).

Selon la police d’interventions et de secours (BIS), C. B., le suspect, connu sous le surnom «Weldi Lila» a intercepté une dame enceinte devant une boulangerie, la menaçant avec une arme blanche pour lui voler son sac. L’un des employés, répondant au nom de Azzouz, est sorti pour aider la victime et a été mortellement poignardé par le braqueur…

Les agents de police ont pu arrêter le tueur présumé, qui était accompagné d’un complice, ajoute la B.I.S, en précisant que ce dernier, qui a pu fuir a été identifié et fait désormais l’objet d’un mandat de recherche.

Quant au meurtrier, dont les vêtements étaient tachés du sang de sa victime, il est passé aux aveux et a été placé en détention.

Y. N.