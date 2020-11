Covid-19 : Après les résultats complets de l’essai, Pfizer et BioNtech déclarent leur vaccin efficace à 95 %

Le groupe américain Pfizer et l’allemand BioNtech ont annoncé, ce mercredi 18 novembre 2020, que les résultats complets de l’essai clinique à grande échelle, révèlent une efficacité de 95% de leur candidat vaccin.

Neuf jours après leur premier communiqué annonçant une efficacité à 90% de leur vaccin, les deux laboratoires ont affirmé aujourd’hui qu’une autorisation de commercialisation sera demandée «d’ici quelques jours» à l’Agence américaine des médicaments (FDA).

«170 personnes sont tombées malades: 162 membres du groupe placebo de l’essai ont contracté le Covid-19, contre seulement 8 dans le groupe vacciné», ont-il affirmé dans leur communiqué diffusé aujourd’hui, en précisant que 41% des participants mondiaux et 45% des participants américains sont âgés de 56 à 85 ans et que l’efficacité du vaccin pour les personnes de plus de 65 ans était de plus de 94%.

La même source a également indiqué que les seuls effets secondaires observés chez plus de 2% des participants ont été la fatigue, à raison de 3,8% et des maux de tête (2%).

«Le vaccin est donc bien toléré», disent-ils, en rappelant qu’au total, plus de 43.000 personnes se sont portées volontaires pour cet essai, qui avait débuté fin juillet dernier.

Y. N.