Bizerte : Arrestation de trois individus soupçonnés d’appartenir à des organisations terroristes

Les unités sécuritaires à Bizerte ont arrêté, hier, dimanche 22 novembre 2020, trois personnes soupçonnées d’appartenir à des organisations terroristes islamistes.

C’est ce qu’a indiqué une source sécuritaire à l’agence Tunis Afrique presse (Tap), précisant que dans le cadre des efforts antiterroristes, les opérations de renseignement de la Garde nationale à Ain Meriem (Bizerte) ont révélé des comportements étranges chez un vingtenaire. Il s’est avéré finalement qu’il était influencé par la question du djihad et qu’il voulait rejoindre des groupes terroristes en Libye et en Syrie.

Après avoir perquisitionné son domicile et saisi son téléphone, suite à une autorisation judiciaire à cet effet, des documents et ouvrages incitant au terrorisme et au djihad ont été trouvés impliquant deux autres hommes, respectivement un quarantenaire et un quinquagénaire.

Ces trois suspects, originaires de Bizerte-nord, Menzel Bourguiba et la ville de Bizerte, ont été placés en garde à vue dans l’attente de leur traduction devant le pole judiciaire antiterroriste à Tunis, selon la même source.

C. B. Y.