L’artiste tuniso-suisse Sonia Kacem lauréate du Zurich Art Prize

L’artiste tuniso-suisse Sonia Kacem, vient d’être désigné lauréate du prestigieux Zurich Art Prize, décerné chaque année par le Musée Haus Konstruktiv et le Zurich Insurance Group Ltd, annonce l’ambassade de Suisse en Tunisie.

Dans un communiqué publié hier soir, lundi 23 novembre 2020, l’ambassade précise que Sonia Kacem (35 ans), «a enthousiasmé le jury avec ses installations créées à l’aide de matériaux puisés dans le cycle de consommation quotidien».

Grâce à ce prix, elle recevra notamment un soutien financier pour la production d’une exposition personnelle au Musée Haus Konstruktiv de de Zurich, et ce du 28 octobre 2021 au 16 janvier 2022.

Née à Genève, Sonia Kacem qui vit et travaille à Amsterdam, a étudié à la Haute école d’art et de design (HEAD) à Genève (2006-2011) et à la CCW Graduate School de l’Université des Arts de Londres.

La Tuniso-suisse s’était déjà distingué en recevant plusieurs prix notamment le Swiss Art Award à Bâle (2013), le Prix culturel Manor (2014), le prix Kiefer Hablitzel à Bâle (2015), ou encore un soutien de la résidence Fondation CAB à Bruxelles (2020) et de la résidence Townhouse au Caire (2019). Elle compte également de nombreuses expositions personnelles et collectives.

Sonia Kacem est ainsi la 14e lauréate du Zurich Art Prize, qui a réussi à séduire le jury grâce à sa sensibilité aux matériaux qu’elle extrait du cycle de consommation quotidien : «Ses présentations permettent de faire de multiples associations et elles renvoient à différentes périodes de l’histoire de l’art. Les influences de l’art minimal sont tout aussi évidentes que celles des arts baroques italiens ou arabo-musulmans».

Le jury du Zurich Art Prize a notamment trouvé la diversité de ses présentations sculpturales intéressante et se dit «curieux de voir les solutions formelles que Sonia Kacem développera pour les espaces du Museum Haus Konstruktiv».

Y. N.