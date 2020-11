Parlement : Le Bloc démocrate appelle au limogeage immédiat du juge Taïeb Rached

Le Bloc démocrate (composé essentiellement des députés d’Attayar et du mouvement Echaâb) a appelé, ce mardi 24 novembre 2020, via une conférence de presse tenue à l’hémicycle du Bardo, au limogeage immédiat de Taïeb Rached, président l’Instance provisoire chargée du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi et premier président de la cour de cassation.

Prenant la parole, la députée Samia Abbou a indiqué que le juge en question avait reconnu, lors de l’interview diffusée hier sur Attesia TV, qu’il avait des différends avec certains députés (par allusion à ceux de son groupe parlementaire) et qu’il allait, dans un premier temps porter plainte contre eux à titre personnel, avant de décider de régler l’affaire dans le cadre de l’exercice de ses fonctions en tant que président l’Instance provisoire chargée du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi, selon elle.

Samia Abbou a par ailleurs estimé que M. Rached a failli à son devoir d’impartialité, en se rangeant aux côtés de certains partis politiques dans des conflits auxquels la justice ne devrait pas être mêlée.

C. B. Y.