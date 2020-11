La Goulette : Opposée à l’abattage des chiens errants, la municipalité ouvre un centre de stérilisation et de vaccination

La municipalité de La Goulette a annoncé une bonne nouvelle pour les habitants de cette ville de la banlieue nord de Tunis, surtout pour les amis des animaux : la création d’un Centre de stérilisation et de vaccination des chiens errants, et ce pour mettre fin à l’abattage, une «solution barbare» à laquelle s’oppose la maire Amel Limam.

Dans un communiqué publié, hier, mardi 24 novembre 2020, la municipalité explique que ses services, en collaboration avec le comité de santé, d’hygiène et de protection de l’environnement du conseil municipal, et sous la supervision de vétérinaires, se chargeront de capturer les chiens errants pour les stériliser, les vacciner, et les soigner.

Les travaux se poursuivent dans cet espace situé à l’entrepôt municipal et les premières opérations de capture des chiens sont attendues à la fin de cette semaine, ajoute la municipalité.

Cela permettra de mettre fin à la cruauté de l’abattage des chiens errants, que beaucoup de Tunisiens ne cessent de dénoncer.

Y. N.