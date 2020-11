Football : Accord entre l’ESS et l’entraîneur brésilien Jorvan Vieira

Un accord aurait été trouvé entre le comité directeur de l’Etoile sportive du Sahel (ESS) et coach brésilien Jorvan Vieira, pour entraîner l’équipe première de football.

C’est ce qu’a indiqué, ce jeudi 26 novembre 2020, «une source informée» au correspondant de Mosaïque FM à Sousse, ajoutant que Vieira arrivera, ce samedi, dans la ville du Sahel, avec son adjoint, également brésilien, qui fera partie du staff technique.

Âgé de 67 ans, l’ancien joueur de Vasco da Gama (1970 – 1972) a également les nationalités portugaise et marocaine. Au cours de sa carrière d’entraîneur, il a principalement travaillé dans des pays du Golfe (notamment au Qatar, au Koweït et aux Émirats) et au Maroc.

C. B. Y.