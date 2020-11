Hichem Mechichi : «L’État ne pliera pas devant le chantage»

«L’Etat ne pliera pas devant le chantage et nous sommes résolus à appliquer la loi», a lancé le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, aujourd’hui, samedi 28 novembre 2020, à l’occasion de l’ouverture de la plénière consacrée à l’examen du projet de loi de finances 2021.

Commentant la situation économique et sociale du pays, marquée par des mouvement de protestation dans différentes régions du pays, le chef du gouvernement a affirmé que la loi sera strictement appliquée contre tous ceux qui bloquent les productions et empêchent l’acheminement des produits de base aux citoyens.

Hichem Mechichi, a affirmé, qu’il n’y a pas de problème sans solutions, et que seul le dialogue peut aider à trouver une issue à la crise : «Nous ferons face à la violence avec la force de la loi car le développement n’est possible que dans ambiance saine et paisible», a-t-il dit, en affirmant avoir lancé une série de rencontres avec des comités régionaux, présidés par les gouverneurs : «et toutes les régions sont concernées par le développement, qui n’est pas un simple slogan mais un plan de travail et une mise en ouvre par les autorités en collaboration avec les organisations et la société civile».

«Trouver des solutions, tel est le slogan de notre gouvernement et pour se faire, nous devons tous nous unir», a ajouté le chef du gouvernement, à qui l’on a notamment reproché d’avoir plié devant le chantage et les pressions exercées par les membres du mouvement El-Kamour (Tatataouine), ce qui a engendré des protestations dans différentes régions du pays, exigeant à leur tour des mesures en faveur de leurs gouvernorats.

Y. N.