Radio Monastir : Suspension de la directrice, du responsable de la programmation et des animateurs d’une émission

La Radio Tunisienne a annoncé dans la soirée de ce mardi 1er décembre 2020, la suspension de la directrice de Radio Monastir, du responsable de la programmation et des animateurs de l’émission « l’opinion et l’opinion contraire » estimant qu’il y a eu «déviation de la ligne éditoriale de l’établissement», tout en affirmant qu’une enquête a été ouverte.

Cette décision a été prise suite à la polémique suscitée par le débat lancé lors de cette émission, sur une éventuelle intervention de l’armée pour lever les sit-in dans les différentes régions : «Le débat s’est développé jusqu’à appeler à l’intervention de l’armée, en se basant sur des expériences dans d’autres pays», précise le communiqué de la Radio Tunisienne.

«La Radio Tunisienne est un service public, et sa charte déontologique et éditoriale défend l’Etat civil et le respect des valeurs de la République, ce qui s’est passé est considéré comme une déviation de la ligne éditoriale», lit–on dans le communiqué, qui affirme également qu’une commission d’inspection interne a été chargée d’enquêter sur cette affaire.

Y. N.