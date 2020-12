Tozeur : Rassemblement de protestation à cause de la pénurie du gaz

Des habitants de Tozeur, ont organisé un rassemblement, ce mardi 1er décembre 2020, devant le siège du gouvernorat afin de protester contre la pénurie de gaz. Ils ont notamment appelé les autorités à intervenir pour assurer la protection des camions de distribution des bouteilles de gaz.

Après avoir déclenché une série de protestations dans de nombreuses régions, à l’instar de Kairouan et Sfax, la pénurie de gaz causée par le récent sit-in dans la zone industrielle de Gabes, a regagné Tozeur, aujourd’hui, où les habitants affirment «ne plus avoir les moyens de cuisiner et de se réchauffer».

Ils se sont rassemblés devant le siège du gouvernorat, où ils ont brûlé des pneus, pour dénoncer cette situation en demandant aux autorités d’assumer leurs responsabilité et de mettre fin à la crise.

Rappelons aussi que cette situation est une des conséquences du sit-in d’El-Kamou, où les protestataires avaient bloqué la production gazière et pétrolière durant 4 long mois.

Le 31 juillet dernier, le ministère de l’Energie, des Mines et de la Transition énergétique a tiré la sonnette d’alarme, en affirmant que «la Tunisie entre dans une phase assez sensible dans la mesure où des difficultés au niveau de l’approvisionnement en gaz naturel sont à prévoir».

De plus ce mouvement a entraîné un effet boule de neige, d’autant que le gouvernement a fini par céder à la pression de Tarek Haddad et les siens, et depuis, la grogne sociale a regagné d’autres régions.

Y. N.