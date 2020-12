Covid-19 : Quel vaccin pourra adopter la Tunisie ?

Les chances de voir le vaccin contre la Covid-19 découvert par le tandem Biontech-Pfizer débarquer en Tunisie sont quasiment nulles vu les difficultés de logistique qu’il pose (conservation à -70 degrés). Aussi notre stratégie semble-t-elle se diriger vers un vaccin plus classique, identique à celui de la grippe, en provenance de Chine ou de Russie. Et il faut être réaliste, car la provenance du vaccin importe peu, c’est surtout son efficacité, sa disponibilité et la facilité de respecter la chaîne du froid qui doivent primer dans le choix.

Par Pr Faouzi Addad *

L’autorisation avant-hier du vaccin américano-allemand par le Royaume-Uni signe le départ de la course aux vaccins anti-Covid. La vaccination sera effective dans ce pays dès la semaine prochaine et les autres pays européens ont prévu de commencer à la fin décembre. C’est dire que les choses sérieuses ont commencé et qu’il y aura énormément d’interrogations entre-temps sur l’efficacité, les effets secondaires et la durée de l’immunité qui sera obtenue.

Deux médecins de confession musulmane en route pour le Nobel

La découverte du vaccin par la société allemande Biontech est en réalité liée à un couple de médecins chercheurs turcs (Dr Ugur Sahin et son épouse Dr Ozlem Tureci) qui initialement travaillait sur de nouvelles thérapies contre le cancer. Mais la pandémie de la Covid-19 les a poussés à mettre leurs travaux entre parenthèses pour se concentrer sur un vaccin utilisant la technologie de l’ARN messager. Le rôle du géant américain Pfizer a été, en réalité, de permettre d’assurer les premiers essais cliniques du vaccin et sa commercialisation.

Dr Ugur Sahin et son épouse Dr Ozlem Tureci sont deux chercheurs qui vivent encore de façon très modeste, ne possédant pas de voiture et se rendant à leur laboratoire en vélo. Ces deux médecins de confession musulmane pourront probablement obtenir un prix Nobel de médecine si tous se passe comme prévu.

L’armée sera-t-elle appelée à la rescousse ?

Cependant, les chances de voir ce vaccin Biontech-Pfizer débarquer en Tunisie sont quasiment nulles vu les difficultés de logistique qu’il pose (conservation à -70 degrés). Notre stratégie semble se diriger vers un vaccin plus classique, identique à celui de la grippe, en provenance de Chine ou de Russie. Et il faut être réaliste, la provenance du vaccin importe peu, c’est surtout son efficacité, sa disponibilité et la facilité de respecter la chaîne du froid qui doivent primer dans le choix.

Maintenant, et dans l’état actuel du pays, la logistique de vaccination de masse ne peut être assurée que par l’armée. Les prochains mois seront pleins de rebondissements. L’espoir de la fin de cette pandémie se rapproche.

* Ancien président de la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardio-vasculaire.