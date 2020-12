SMT : «La grève se poursuivra jusqu’à ce que les autorités répondent aux revendications des juges»

Partagez 0 Partages

Le Syndicat des magistrats tunisiens (SMT) a annoncé dans la soirée de ce vendredi 4 décembre 2020, que les juges sont en grève ouverte : «La grève se poursuivra jusqu’à ce que les autorités répondent favorablement aux revendications des juges».

Le SMT précise dans son communiqué publié à l’issue de sa réunion organisé ce soir au Palais de justice, que cette grève concerne également les travaux du ministère public, des enquêteurs et du conseil, à l’exception des demandes de libération et des cartes de visite des détenus.

«Cette décision a été prise suite à l’inaction du gouvernement vis-à-vis des revendications des magistrats et nous réaffirmons notre volonté à poursuivre le dialogue et les négociations avec la présidence du gouvernement afin d’aboutir à un accord», ajoute le communiqué de l’Association.

«Le Syndicat salue l’union et l »engagement des juges, qui luttent pour leurs revendications légitimes afin de garantir une justice plus indépendante et de construire un État démocratique fondé sur la justice et l’équité», conclut l’AMT.

En grève depuis le 16 novembre dernier, les juges réclament notamment l’amélioration de leurs conditions de travail dans les tribunaux, la sécurité sanitaire adéquate afin de se prémunir du coronavirus, une couverture sanitaire complète, pour eux ainsi que pour leurs familles, notamment une prise en charge gratuite à l’hôpital militaire, ainsi que d’autres revendications salariales.

Y. N.