Pour financer son budget 2021, la Tunisie sollicite un financement de plusieurs banques locales

Selon l’agence de presse Reuters, citant un haut fonctionnaire du gouvernement, la Tunisie bénéficiera d’un financement de 300 millions de dollars américains accordé par plusieurs banques locales. Ce nouveau prêt syndiqué va aider à financer le budget de l’Etat pour l’exercice 2021.

Selon l’agence, l’opération a été amorcée par le ministère des Finances qui a appelé les banques à y souscrire jusqu’à ce mardi 9 février 2021, inclus.

Avec un déficit prévu à plus de 6%, le budget de l’Etat tunisien pour l’année 2021 prévoit d’emprunter jusqu’à 7,2 milliards de dollars US, dont 5 milliards de financements extérieurs, et ce, selon plusieurs mécanismes, notamment des prêts syndiqués, des eurobonds et des émissions de sukuks, des emprunts obligataires conformes à la charia.

Les autorités tunisiennes, qui font face à une grave crise économique et financière, due à un fort ralentissement de la croissance au cours des 10 dernières années, aggravée par la crise sanitaire de la pandémie de Covid-19 et la généralisation des mouvements sociaux, parant ainsi au plus urgent et naviguant à vue, ce qui n’est pas de nature à rassurer les bailleurs de fonds traditionnels de la Tunisie, à l’instar du Fonds monétaire international (FMI), de la Banque mondiale (BM) et de l’Union européenne (UE), qui doutent désormais des capacités du gouvernement de mettre en route les réformes nécessaires à la relance de la machine économique.

I. B.