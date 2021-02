Officiel : Le confinement ciblé prolongé jusqu’au 7 mars 2021, en Tunisie

Partagez 0 Partages

Le ministre de la Santé annoncé ce soir, jeudi 11 février 2021, que le Comité scientifique a décidé de prolonger le confinement ciblé en Tunisie, jusqu’au 7 mars prochain. «Nous comptons une stabilité de la situation sanitaire voire même une amélioration notamment du taux de positivité qui est passée à 20% contre plus de 33% il y a deux semaines», a-t-il précisé.

Ainsi pour les 3 semaines à venir, le couvre-feu de 20h à 5h, l’interdiction des rassemblements et des déplacements entre les régions sont maintenus, tout comme les protocoles sanitaires relatifs aux différents secteurs, aux commerces, aux cafés et aux restaurants, ajoute le ministre lors d’un point de presse organisé ce soir.

«Nous avons aussi noté une amélioration sur le taux d’occupation des lits de réanimation et d’oxygène et nous devons maintenir les mesures sanitaires pour ne pas faire un retour en arrière et éviter tout relâchement», a–t-il insisté.

Le ministre a par ailleurs rappelé que depuis l’apparition de la pandémie, l’an dernier, la Tunisie a enregistré plus de 220.000 contaminations (sur plus de 910.000 tests de dépistage), dont 7.378 personnes ayant succombé au coronavirus, sachant que 477 décès ont été enregistrés depuis le 1er février 2021, dont 46 hier.

Quant à la vaccination contre la Covid-19, une campagne de sensibilisation est prévue par le ministère, ajoute Dr Faouzi Mehdi, sachant qu’à ce jour, 458.658 personnes se sont inscrites via la plateforme Evax.

Y. N.