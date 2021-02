Remaniement ministériel : Samir Dilou propose le retrait des «ministres controversés»

«Les ministres pour lesquels le président de la république refuse la prestation de serment pour des soupçons de corruption et de conflits d’intérêts devraient se retirer», estime le dirigeant Ennahdha, Samir Dilou, en affirmant que cela mettra fin à la crise liée au remaniement ministériel.

C’est ce qu’il a indiqué aujourd’hui, jeudi 11 février 2021, lors de l’émission Midi Show sur Mosaïque FM, en précisant que le président de la république Kaïs Saïed ne compte pas revenir sur sa décision, qui a par ailleurs indiqué qu’il n’y a que deux solutions : «Le retrait des ministres controversés ou la démission du chef du gouvernement Hichem Mechichi».

Samir Dilou a appelé dans ce sens les ministres en question à se retirer, afin de mettre fin au blocage d’autant que «le gouvernement n’a pas besoin de rafistolages», mais aussi pour se défendre et prouver qu’ils ne sont liés à aucune affaire.

«Leur retrait permettra de mettre fin à l’embarras imposé au chef du gouvernement et leur laissera aussi le temps pour se défendre et défendre leur honneur», a ajouté Samir Dilou, en ajoutant : «mais cela ne doit pas faire jurisprudence à l’avenir et seul le dialogue doit être prioritaire pour mettre fin, en amont, à tous les différends».

Samir Dilou a par ailleurs affirmé qu’il y a un problème de confiance entre le chef de l’État et le chef du gouvernement, qui doivent dialoguer et mettre en place un plan commun, notamment via le dialogue national proposé par l’UGTT, dit-il.

Y. N.