« Dar Sébastian fait son Opéra » du 18 au 21 février

Dar Sébastian à Hammamet accueillera, du 18 au 21 février 2021, une nouvelle édition de la manifestation musicale « Dar Sébastian fait son Opéra ».

Organisé par le Centre culturel international de Hammamet, ce grand événement annuel dédié à la musique lyrique avait été lancé en 2007 par l’homme de théâtre Lassaad Ben Abdallah.

Depuis plus de dix ans, l’événement a vu défiler des artistes du monde entier dans une programmation éclectique et de qualité qui continue d’attirer un public mélomane et fidèle.

Toujours dans le cadre intimiste de Dar Sébastian, rattaché au Centre culturel, et avec une vue imprenable sur le Golf de Hammamet, le festival se déroulera en présence du public mais avec une capacité d’accueil réduite, compte tenu des mesures sanitaires de lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19).

Pour cette nouvelle édition, le festival propose quatre soirées assurées par des artistes de différents univers musicaux qui revisiteront les œuvres phares du répertoire lyrique mondial.

Le programme :

Jeudi 18 février : Lyrique de chambre ;

Lyrique de chambre ; Vendredi 19 février : Tornado de amor ;

Tornado de amor ; Samedi 20 février : Notte barocca ;

Notte barocca ; Dimanche 21 février : Flânerie lyrique.

Fawz Benali