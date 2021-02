Frikha : Le satellite «Challenge One» livré à GlavKosmos, la société russe chargée du lancement (Photos)

Le satellite tunisien «Challenge One» a été livré, hier, lundi 15 février 2021, à la société russe GlavKosmos. Les derniers tests techniques ainsi que le processus de nettoyage et de stérilisation du satellite ont été effectués avant qu’il ne soit inséré dans la capsule de lancement, précise Mohamed Frikha, DG de Telnet Holding, société tunisienne d’ingénierie et de conseil en technologie.

Mohamed Frikha a précisé dans un post publié hier soir que la porte de la capsule sera scellée le 20 mars prochain, date du lancement programmée, en ajoutant que tout l’équipement sera transporté ce mardi, à la station spatiale de Baïkonour, au Kazakhstan.















Rappelons que Challenge One, est le premier satellite tunisien fabriqué avec des capacités 100% locales par les experts tunisiens de ladite société et que les tests été réalisés en juin dernier à Tunis et à Moscou, avaient été couronnés de succès.

Y. N.