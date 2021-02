Me Essid annonce la décision de libération de Sami Fehri

Me Abdelaziz Essid, avocat du propriétaire de la chaîne de télévision El-Hiwar Ettounsi, Sami Fehri, a annoncé ce mercredi 17 février 2021, que la chambre d’accusation a décidé cet après-midi, la libération de son client.

Dans un post publié sur son compte Facebook, l’avocat affirme que la décision vient d’être prise, et cela veut dire que Sami Fehri, qui a passé 14 mois, jour pour jour, de détention provisoire, sera libéré dans la soirée.

Rappelons que le 8 février, le juge d’instruction avait ordonné la libération de Sami Fehri, mais que le ministère public avait refusé d’exécuter cette décision dont il a fait appel.

Appel alors contesté par l’avocat, des organisation et des activistes qui ont expliqué que la période de prévention légale est arrivée à terme et qui ont appelé à la libération du patron de la chaîne privée, suspecté de corruption financière et de détournement de fonds publics, dans le cadre de l’affaire de la société Cactus Prod et qui avait été arrêté le 17 décembre dernier.

Y. N.