La SFEB organise une exposition de pop’art à Gammarth

La conférence de presse de présentation de l’événement avec le premier sponsor gold de l’événement : Hyundai Automobiles.

Dans le cadre de ses activités caritatives, la Société française d’entraide et de bienfaisance de Tunisie (SFEB) organise une exposition pop’art du 5 au 8 mars 2021 à l’hôtel Golden Tulip, à Gammarth, dans la banlieue nord de Tunis.

La SFEB, aujourd’hui présidée par Michel Delattre, existe depuis 1882. Depuis cette date, elle apporte son soutien, avec l’appui des services sociaux du consulat de France en Tunisie, aux Français et Tuniso-français rencontrant de grandes difficultés. Cela est possible grâce aux subventions qu’elle reçoit de la France mais aussi largement à l’aide directe et aux participations à ses actions caritatives.

La SFEB organise l’exposition pop’art en remplacement de son dîner gala 2020, annulé à deux reprises à cause de la pandémie de la Covid-19. Elle souhaite en faire une grande manifestation culturelle, à laquelle prennent part de nombreux artistes tunisiens. Ses retombées sociales sont évidentes. «Une telle manifestation devrait nous faire oublier 2020, nous apportant sourires et lumières», expliquent les organisateurs.

L’organisation artistique de l’exposition, qui sera inaugurée par l’ambassadeur de France, vendredi 5 mars à 16H, a été confiée à Nadia Zouari, plasticienne et peintre reconnue qui, en sa qualité de commissaire d’exposition, s’est entourée d’une cinquantaine d’artistes. Tous ont apporté leur concours avec enthousiasme et sourire. Une centaine d’œuvres ont ainsi été sélectionnées pour être exposées et vendues au profit des actions caritatives de la SFEB.

Pour des raisons de sécurité sanitaire, le nombre de participants sera limité et ceux qui le souhaiteraient devrait faire part de leur disponibilité par mail (sfeb.tunisie@planet.tn) et ils recevront, en retour, une invitation nominative.

Cette année la Tombola, pour des contraintes d’organisation, ne comportera que 5 lots de qualité, entre 3.000 et 10.000 DT. Le tirage de la tombola aura lieu en public le dimanche 7 mars à 16H.