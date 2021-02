La Tunisie célèbre la Journée mondiale des zones humides

Ghar El-Melh.

La semaine des zones humides se tiendra du 22 au 25 février 2021 à l’hôtel Golden Tulip El Mechtel – Tunis sur le thème : «Zones humides et eau» pour mettre en évidence le rôle primordial joué par les zones humides et la coexistence inséparable avec les ressources en eau.

Chaque année, la Journée mondiale des zones humides (JMZH) est célébrée pour commémorer la signature de la convention sur les zones humides, le 2 février 1971, dans la ville iranienne de Ramsar.

Dans ce cadre, la Semaine des zones humides sera organisée conjointement par le Fonds mondial pour la nature-Afrique du Nord (WWF-NA) et la Direction générale des forêts (DGF) du 22 au 25 février 2021 de 10h à 13h chaque jour.

Cette année, et considérant les conditions de sécurité dues au Covid-19, l’événement sera organisé en format hybride (physique et virtuel). Une salle a été réservée à l’hôtel Golden Tulip El Mechtel pour les intervenants et les journalistes. L’allocution de l’ouverture sera assurée par le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Mohamed Boufaroua, directeur général des forêts et Imen Raies, coordinatrice du Département eau douce au sein du WWF-NA.

L’événement permettra de rassembler en plus des principales parties prenantes impliquées dans la gestion des zones humides tunisiennes à l’échelle nationale, régionale et locale, des médias locaux et nationaux (TV, radios, presse écrite et en ligne) pour couvrir l’événement et participer aux débats.

De ce fait, un concours sera lancé pour désigner le meilleur article (presse écrite ou en ligne) qui va couvrir l’événement, une récompense de 500 dinars sera offerte au lauréat.

Le thème de la JMZH pour cette édition, «Zones humides et eau», met en lumière les zones humides en tant que source d’eau douce et encourage les actions visant à les restaurer et à enrayer leur perte.

La planète et l’être humain sont confrontés à une crise d’eau de plus en plus intense, ceci est dû à l’augmentation de l’écart entre l’utilisation humaine d’eau et la capacité de la nature d’en reconstituer. La croissance démographique, l’urbanisation et les modes de consommation ont exercé une pression insupportable sur les zones humides et l’eau qu’elles contiennent.

Les zones humides d’eau douce et d’eau salée sont au cœur de l’existence de l’humanité et de la nature. Elles soutiennent notre développement social et économique en rendant de multiples services.

Le projet Gemwet «Conservation et développement durable des zones humides côtières à hautes valeur écologique» mis en œuvre à Ghar El Melh, Bizerte, a pour objectif de contribuer au développement économique, socioculturel et écologique autour des zones humides de Ghar El Melh et en particulier de la lagune du même nom.

Le Projet est mené par WWF NA en partenariat avec un ensemble de partenaires régionaux et nationaux : Stichting BirdLife Europe, Association des amis des oiseaux (AAO), Global Water Partnership Mediterranean (GWP-Med), Centre d’activités régionales du programme d’actions prioritaires de l’Onu Environnement (CAR/PAP), Institut national agronomique de Tunis (Inat) , Tour du Valat (TdV) et le Centre de la coopération pour la Méditerranée de l’Union internationale pour la conservation de la nature en Méditerranée (IUCN Med).