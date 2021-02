Faouzi Mehdi s’exprime sur le confinement imposé aux voyageurs arrivant en Tunisie

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a s’est exprimé ce vendredi 19 février 2021, sur le confinement imposé, depuis le 1er février courant, à tous les voyageurs arrivant en Tunisie , en expliquant pourquoi cette mesure est-elle nécessaire et obligatoire.

Dr Faouzi Mehdi a expliqué, lors de la séance plénière à l’Assemblée, que l’isolement des voyageurs dans des centres et hôtels dédiés, visent à éviter la propagation du coronavirus en ajoutant que même les personnes vaccinées contre la Covid-19 doivent se conformer à cette mesure, d’autant que des études scientifiques ont prouvé que les personnes ayant bénéficié du vaccin sont immunisées mais elles peuvent transmettre le virus, d’où cette obligation au confinement.

«Cette mesure vise également à protéger la Tunisie de toute nouvelle forme et souche du coronavirus», a-t-il ajouté, sachant que des mesures exceptionnelles, d’ordre familial, sanitaire ou professionnel, permettraient à des voyageurs de ne pas se confiner.

Ces derniers devront soumettre une demande et envoyer les documents nécessaires par mail via l’adresse suivante : confinement@rns.tn.

Sur un autre plan, le ministre de la Santé a évoqué la campagne de vaccination, en affirmant que le ministère assurera le bon déroulement de cette campagne en affirmant que la Tunisie se fera livrer au total 8 millions de doses de vaccins, Pfizer et Astra-Zeneca, tout en rappelant que les risques du vaccin sont anodins, a-t-il dit, en rappelant que les effets graves sont très rares et sont liés, comme tous les médicaments et vaccins, à l’anaphylaxie (réaction allergique grave).

«Après 180 millions de vaccination dans le monde, aucun décès n’a été enregistré. La Tunisie se procurera des vaccins efficaces et sûrs», a-t-il encore indiqué en invitant les tunisiens à s’inscrire à la campagne, sachant qu’à ce jour seuks 500.000 personnes se sont inscrites via Evax.

Y. N.