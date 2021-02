Cinéma: « L’homme qui a vendu sa peau » de Kaouther Ben Hania bientôt distribué aux Etats-Unis

Partagez 3 Partages

Le film « L’homme qui a vendu sa peau » de la cinéaste tunisienne Kaouther Ben Hania sera prochainement distribué aux Etats-Unis par « The Samuel Goldwyn Company ».

Après une première mondiale à la 77e édition de la prestigieuse Mostra de Venise et de nombreux prix internationaux qu’il a obtenu depuis (Prix du meilleur film arabe à El Gouna, Prix Edipio Re for Inclusion et Prix Orrizonti du meilleur acteur à Venise, le Prix du jury et le Prix du public au Festival du film méditerranéen de Bastia, Prix de la meilleure coproduction internationale à la Cérémonie des Lumières à Paris …), le 2e long-métrage de Kaouther Ben Hania continue de faire sensation auprès du public, des critiques et des distributeurs de films internationaux.

Alors qu’il n’est pas encore sorti dans les salles de cinéma tunisiennes, la célèbre société de distribution cinématographique américaine « Samuel Goldwyn Films » vient d’annoncer son acquisition des droits de distribution de « L’homme qui a vendu sa peau » aux Etats-Unis.

Retenu dans la short-list de la catégorie « International feature film » des Oscars 2021, le film met à l’affiche la grande star internationale Monica Bellucci, l’acteur syrien Yahya Mahayni, l’acteur belge Koen De Bouw … et raconte le parcours d’un réfugié syrien qui accepte de se faire transformer son dos en une œuvre d’art afin d’obtenir un visa Schengen.

Fawz Benali