Rencontre à Ras Jebel : «L’art rempart contre les extrémismes»

L’association Citoyenneté, développement, cultures et migrations des 2 rives (CDCMIR) organise, le samedi 27 et le dimanche 28 février 2021, à la Maison des jeunes de Ras Jebel, gouvernorat de Bizerte, un événement intitulé «L’art rempart contre les extrémismes».

Cet événement socioculturel est organisé dans le cadre du projet «Jeunesse active pour une société active capable de promouvoir l’employabilité et l’inclusion» (Jasmin), en collaboration avec les associations CEFA et CCDE et le soutien financier de l’Agence italienne de coopération au développement (AICS) et la région Emilia Romagna.

On annonce la participation de l’écrivaine et enseignante universitaire Faten Mbarek, le chercheur en sociologie Soufienne Jaballah, le DJ Jasser Weslati, et le comédien Ghassen Mlayki. Au programme, en plus du débat, des intermèdes musicaux et théâtraux.