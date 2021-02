Tunisie : Trois takfiristes condamnés dans des affaires terrorises, arrêtés ces dernières 24h

Partagez 0 Partages

La direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé ce dimanche 28 février 2021, l’arrestation, ces dernières 24h, de 3 extrémistes religieux, faisant l’objet de mandats d’amener émis par la justice, après leur condamnation à la prison pour des affaires terroristes.

Selon la DGGN un des takfiriste a été arrêté à Nabeul, âgé de 31 ans il a été condamné par contumace à deux ans de prison ferme, par le tribunal de Tunis 1, pour appartenance à un groupe terroriste.

Le deuxième a été arrêté à Bizerte et il est condamné pour les mêmes faits à 1 an de prison ferme, quant au 3e il a été intercepté au Kef par la brigade de d’investigations et de recherche et fait l’objet d’un mandat d’amener suite à une condamnation, par contumace, d’un an de prison ferme, pour une affaire terroriste.

Les 3 prévenus ont été placés détention en attendant la suite des procédure, ajoute la DGGN.

Y. N.