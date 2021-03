Libération provisoire de Nabil Karoui : Report de l’audience au 10 mars

A la demande du comité de défense du président de Qalb Tounes Nabil Karoui, poursuivi dans une affaire de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale la Cour d’appel de Tunis a décidé de reporter l’audience relative à l’appel de la décision de sa libération provisoire contre caution, au 10 mars 2021.

C’est qu’a fait savoir, l’agence Tap, citant une déclaration, ce mercredi 3 mars 2021, duporte-parole de la Cour d’appel de Tunis Habib Torkhani, sachant que Nazih Souai, avocat de Karoui, avait affirmé ce matin, que la demande de report vise à mieux préparer le dossier de son client, en tenant compte des exigences du parquet, avait-il dit.

Rappelons que le juge d’instruction près le Pôle judiciaire économique et financier avait décidé le 23 février de libérer provisoirement Nabil Karoui contre une caution de dix millions de dinars, alors que le procureur général avait interjeté appel de cette décision.

On notera que selon le député Qalb Tounes, Oussama Khlifi, la femme de Nabil Karoui, Salwa Smaoui, et son frère, le député Ghazi Karoui, font le tour des banques dans l’espoir d’obtenir des prêts pour pouvoir rassembler le montant de la caution afin que le chef du parti Qalb Tounes et patron de Nessma TV puisse être provisoirement libéré.

Y. N.