Tunisie : Pour une campagne de vaccination sans favoritisme

L’Association des médecins tunisiens dans le monde (AMTM) demande une clarification urgente, de la part des autorités tunisiennes, au sujet de l’importation de ces vaccins et l’établissement d’une stratégie claire, sans favoritisme aucun, pour la campagne de vaccination censée commencer début mars 2021.

Par Dr Kaissar Sassi *

L’ensemble des pays du monde se mobilisent, depuis plus d’une année, pour lutter contre la pandémie de la Covid-19. La majorité d’entre eux a dû sacrifier les intérêts économiques et politiques pour la sauvegarde de la santé de leurs citoyens contre ce virus, avec un maximum de transparence. La Tunisie a dû, elle aussi, faire preuve d’unité et consentir d’énormes sacrifices pour protéger sa population et les personnes les plus fragiles.

Aux avant-postes de cette guerre et dès le départ, le personnel soignant tunisien (dans ses diverses catégories) s’est battu et se bat encore chaque jour, avec acharnement et de la façon la plus héroïque, contre cette épidémie dont les martyrs se comptent par centaines.

L’impact a été extrêmement lourd pour tout le monde et sur tous les plans. Le pays dans son ensemble et tous les citoyens, sans exception, ont été contraints à la pire récession qu’ils aient jamais connue pour faire face à la Covid 19.

La diaspora tunisienne dans le monde, elle aussi, n’a pas hésité à se mobiliser pour le pays en menant plusieurs actions de grande envergure pour organiser la collecte et le transfert de divers équipements médicaux.

Seulement, malgré tous ces efforts et ces sacrifices consentis, nous constatons, aujourd’hui, l’absence de transparence dans la gestion de l’épidémie par nos gouvernants. Nous avons appris, en effet, et avec autant de consternation que le reste de nos compatriotes, que des lots de vaccins importés sont parvenus au pays, hors circuit habituel. De pareilles pratiques ne sauraient être passées sous silence, notamment dans le contexte actuel du retard flagrant de la vaccination de la population.

Face à la gravité de la situation présente et à la lumière de ces données, et vu l’article 38 de la Constitution tunisienne, ui stipule ceci : «Tout être humain a droit à la santé. L’État garantit la prévention et les soins de santé à tout citoyen et assure les moyens nécessaires à la sécurité et à la qualité des services de santé», l’Association des médecins tunisiens dans le monde (AMTM) demande une clarification urgente, de la part des autorités compétentes au sujet de l’importation de ces vaccins et l’établissement d’une stratégie claire, sans favoritisme aucun, pour la campagne de vaccination censée commencer début mars.

* Membre du bureau de l’AMTM.

