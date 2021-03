L’Espérance (presque) au complet face au Zamalek

L’Espérance sportive de Tunis (EST) va affronter un autre géant du continent, le Zamalek d’Egypte, ce samedi 6 mars 2021, à 17h00, dans le cadre de la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique de football.

L’Espérance est en tête du groupe D avec 4 points après une victoire face à Teungueth du Sénégal à Tunis et un nul en déplacement dans la capitale algérienne face au MC Alger, a 2 points d’avance sur Zamalek qui partage le même nombre de points avec le MC Alger et Teungueth du Sénégal.

L’équipe sans et or, qui a convoqué 23 joueurs en prévision du match contre Zamalek à Tunis, sera presque au complet en présence de ses meilleurs éléments, malgré l’absence de quelques joueurs pour de différentes raisons, à l’image de Nassim Ben Khélifa, Mohamed Amine Tougai, Raed Fedaa et Sameh Derbali.

Les joueurs convoqués par le coach Mouine Chaabani: Moez Ben Chrifia, Farouk Ben Mustapha, Sedki Debchi, Hamdi Naguez, Ilyes Chetti, Med Amine Meskini, Amine Ben Hmida, Abdelkader Badrane, Med Ali Yaakoubi, Khalil Chammam, Fousseny Coulibaly, Cederik Gbo, Ghaylene Chaalali, Med Ali Ben Romdhane, Abdelraouf Benghit, Fedi Ben Choug, Anice Badri, Hamdou Elhouni, Alaa Marzouki, Taha Yassine Khenissi, Abderrahmane Meziane, Khalid Abdul Basit, William Tougui.