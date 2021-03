Tunisie : L’arrestation de deux femmes en possession de cocaïne et de cannabis permet de démanteler un réseau de trafic (Photos)

Le ministère de l’Intérieur a annoncé que l’arrestation, avant hier, de deux femmes de 26 et 27 ans, en possession de cocaïne et 103 plaquettes de cannabis à Tunis, a permis le démantèlement d’un trafic de drogue et l’arrestation de 5 autres de ses membres, âgés de 34 à 62 ans.

Dans un communiqué publié ce vendredi 5 mars 2021, le ministère précise que les eux suspectes arrêtées en possession de la drogue, ont livré les noms de leurs complices : Un homme de 37 ans habitants à Radès, et deux autres âgés de 34 à 42 ans, habitant à Tunis et chez qui les agents ont saisi 3 kg de cannabis et une somme de 19.000 dinars tunisiens.

Ces derniers ont avoué qu’ils étaient membre de ce réseau et ont livré le nom d’un autre complice habitant à Gafsa (33 ans), tout en affirmant s’être procuré la drogue via une autre personne de 35 ans, vivant en Europe.







L’enquête a révélé qu’un homme de 62 ans, originaire de Bizerte et qui travaille dans une société privée chargée de la maintenance au port, s’est chargé d’acheminer la drogue, contre une somme de plus de 5.200 dinars.

Le ministère public a ordonné la mise en détention des 7 suspects et la poursuite de l’enquête.

