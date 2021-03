Reverdir la Tunisie crée des «oasis-forêts» dans les établissements scolaires

L’initiative citoyenne Reverdir la Tunisie, née de l’alliance de l’Institut supérieur des sciences biologiques appliquées (Issbat), l’association Eco-Conscience et l’Association tunisienne de permaculture entame sa quatrième année d’activités avec la conviction que l’homme doit, pour son salut, cultiver le meilleur pour demain.

Alors que les agriculteurs tunisiens souffrent de la pauvreté des sols et du manque d’eau et que la crise sanitaire de la Covid-19 révèle la question épineuse des changements environnementaux globaux, cette initiative tente d’apporter une solution. Depuis 2017, ses initiateurs expérimentent des modèles de cultures alliant connaissances scientifiques, innovations et savoir ancestral afin de proposer à tous ceux qui sont impactés directement par le changement climatique, des solutions concrètes, efficientes, durables et réalisables à court terme.

Plantons un arbre pour le climat

Reverdir la Tunisie crée des «Oasis-Forêts» comestibles dans les établissements scolaires : sans pesticides, sans engrais chimiques, avec une diminution de l’usage mécanique et une réelle économie d’eau. Plus de monoculture mais un assemblage étudié d’arbres fruitiers, de semences paysannes et de plantes aromatiques.

Des projets ont été créés à Tunis (Issbat, collège Hakim Kassar el Hafsia), à Mareth (école primaire, lycée, bibliothèque), à Zarat (école primaire, collège, lycée). Ils ont pour vocation de former les étudiants, de sensibiliser les élèves au développement durable et de prouver que des méthodes efficaces et productives existent pour faire face aux impacts du changement climatique.

Ensemble cultivons le meilleur pour demain

Le 10 mars 2021, Reverdir la Tunisie organise un évènement et une plantation d’arbres fruitiers, plantes maraichères, plantes aromatiques et fleurs mellifères dans les jardins de l’Issbat. Le 11 mars, un atelier de sensibilisation aux Objectifs du Développement Durable (ODD), à l’urgence du changement climatique et de ses conséquences et à la nécessité d’une alimentation saine pour un corps sain se tiendra au lycée sportif Pierre de Coubertin d’El Menzah. Le 31 mars 2021, la création d’une nouvelle Oasis-Forêt démarre au lycée sportif d’El Menzah.









L’équipe de Reverdir la Tunisie plantera, avec ses partenaires, les élèves et les citoyens grands et petits, des arbres fruitiers, des plantes aromatiques et médicinales, des plantes maraichères qui serviront à alimenter la cantine du lycée.

Parce que les peuples doivent s’unir pour lutter et s’adapter aux changements climatiques, l’association Lion Heart pour l’Humanité, qui regroupe des jeunes tunisiens et sub-sahariens désireux d’œuvrer ensemble pour l’éveil de la jeunesse, participera à ces actions. Par ailleurs, Waica Re, compagnie de réassurance africaine les soutient financièrement.