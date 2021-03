Yassine Ayari : «Olfa Hamdi a offert ses services à tout le monde»

Partagez 10 Partages

Le député Yassine Ayari, président du parti Amal wa 3amal (Espoir et travail), a déclaré qu’Olfa Hamdi, l’éphémère Pdg de la compagnie Tunisair, limogée aussitôt nommée, a proposé d’intégrer son parti l’été dernier mais que lui et les autres membres ont refusé car elle l’a fait avec d’autres partis de la place et non pas par conviction, l’essentiel pour elle c’est d’obtenir un poste.

«Et puis on n’avait pas suffisamment de données sur elle», a-t-il expliqué dans un entretien à la chaîne Carthage +, ajoutant que le plan de sauvetage de la compagnie, qu’elle a présenté après son limogeage, est très en-deçà des besoins et ne dénote pas une réelle connaissance des problèmes de l’entreprise.

On dit d’une personne qui veut réussir à tout prix que c’est un opportuniste ou un arriviste ou encore un Rastignac, du nom de l’un des personnages de Balzac; maintenant nous avons la version féminine de personnage, Olfa Hamdi, qui est prête à tout afin d’assouvir sa grande soif de notoriété et de pouvoir, et d’abord à se faire adouber par le parti islamiste Ennahdha et même à présenter un curriculum vitae complètement bidonné.

I. B.