Tunis : Des membres de «l’Union de Qaradawi» débarquent au Sit-in du PDL et la police intervient

Des membres de l’Union internationale des oulémas musulmans (connue sous le nom de l’Union de Qaradawi), se sont rendus aujourd’hui, mardi 9 mars 2021, au siège de l’antenne tunisienne de cette structure, à kheireddine Pacha à Tunis, pour tenter de faire lever le sit-in du Parti destourien Libre (PDL).

Sous hautes tensions, les deux parties se sont échangées des accusation et la police est intervenue pour éviter tout dérapage, sachant que les membres de l’Union de Qaradawi, accuse Abir Moussi , présidente du PDL, d’être entrée de force dans leurs locaux, allant jusqu’à faire appel aux autorités en affirmant qu’ils sont encerclés et qu’ils se sentent en danger, disent-ils.

Tout en affirmant que leur association est légale, ils ont appelé Abir Moussi à lever son sit-in, alors que cette dernière, affirme que les membres de l’union des oulémas sont en train de brûler des documents compromettants, ce qu’ils ont nié…

De leur côté, les membres du PDL poursuivent leurs sit-in en présence de la présidente et des députés du parti, en lançant des slogans hostiles à l’extrémisme religieux, à l’Union et au parti islamiste Ennahdha et en entonnant des chansons patriotiques.

Rappelons que le PDL avait entamé son sit-in, le 16 novembre 2020, devant le siège de l’Union de Qaradawi, en appelant au départ de cette antenne de propagande islamiste radicale de la Tunisie.

Y. N.