Tunisie : La grève de l’agence Tap reportée aux 13 et 14 avril

La Fédération générale des médias (FGM) a décidé de reporter la grève de l’agence Tunis Afrique presse (Tap) prévue les 10 et 11 mars 2021 aux 13 et 14 avril prochains, et ce, à la suite de la signature du procès-verbal d’un accord avec le gouvernement, hier, lundi 8 mars, lors de la réunion du le Comité central de réconciliation au siège du ministère des Affaires sociales.

Rappelons que le 22 février, la FGM, affiliée à l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), avait annoncé une grève régionale et centrale à l’agence Tap, pour protester contre la non-application d’accords antérieurs avec le gouvernement.

Il a été notamment convenu entre les parties ayant pris part à la réunion, à savoir des représentants de l’agence, de la FGM et du ministère des Affaires sociales concernant, le règlement des situations professionnelles et le recrutement d’un groupe d’employés et d’agents.

C. B. Y.