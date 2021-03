Libération provisoire de Nabil Karoui : La chambre d’accusation a tranché

La chambre des mises en accusation près le Pôle judiciaire économique et financier a décidé, ce mercredi 10 mars 2021, d’annuler l’ordonnance de libération sous caution du président de Qalb Tounes Nabil Karoui.

C’est ce qu’a indiqué le Procureur adjoint et porte-parole de la Cour d’appel de Tunis et son officiel, Habib Torkhani, dans une déclaration à l’Agence Tap , en précisant que cette décision implique de garder Nabil Karoui sous mandat de dépôt émis, en décembre dernier, à son encontre dans la cadre de l’affaire de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale

Rappelons que le juge d’instruction près le Pôle judiciaire économique et financier avait décidé le 23 février de libérer provisoirement Nabil Karoui contre une caution de dix millions de dinars tunisien, alors que le procureur général, lui, il avait interjeté appel de cette décision.

Les proches de Nabil Karoui, n’avait jusque-là pas pu rassembler la somme demandée comme caution.

Y. N.