Haykel Mekki : «Saïed et le mouvement Echaâb ne veulent pas un dialogue pour partager le gâteau»

Partagez 0 Partages

Évoquant le dossier du dialogue national, le député du Bloc démocratique et du mouvement Echaâb, Haykel Mekki, a affirmé, ce lundi 15 mars 2021, que son parti, ainsi que le président de la république, Kaïs Saïed, veulent «un dialogue de fond et non pas un dialogue visant à partager le gâteau».

«Le moment est venu de rompre avec les dialogues nationaux qui fonctionnent selon la logique du butin et du gâteau partagés par les parties au dialogue», a-t-il déclaré sur les ondes d’IFM.

«Nous, au sein du mouvement Echaâb, tout comme le président de la république, notre seul souci est un dialogue national avec un contenu réel et des solutions radicales aux problèmes des Tunisiens», a-t-il ajouté.

Sur un autre plan, il a estimé que le Parlement ne pourra pas fonctionner naturellement, tant que Rached Ghannouchi le préside, assurant que l’insistance de son bloc à lui retirer la confiance n’est pas arbitraire.

C. B. Y.